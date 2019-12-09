Son Dakika

Tekvandocular Türkiye şampiyonasına Sorgun'da hazırlanıyor

YOZGAT (AA) - Ankara, Samsun, Tokat, Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan 250 tekvando sporcusu, Türkiye şampiyonası hazırlıkları için Sorgun'a geldi. Sorgun Belediyespor Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, AA muhabirine, organizasyonun sporcuların...

Genel 09.12.2019, 11:44
Tekvandocular Türkiye şampiyonasına Sorgun'da hazırlanıyor
banner230

YOZGAT (AA) - Ankara, Samsun, Tokat, Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan 250 tekvando sporcusu, Türkiye şampiyonası hazırlıkları için Sorgun'a geldi.

Sorgun Belediyespor Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, AA muhabirine, organizasyonun sporcuların kaynaşması, tecrübe kazanması açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Dinçer, 17 kulüpten 250 sporcunun Sorgun'a geldiğini ifade ederek, "Sporcular organizasyon sayesinde hem birbirleri ile kaynaşıyor hem de eksiklerini gideriyorlar. Ayrıca antrenörlerimiz de buna göre programlarını hazırlıyor. Biz de kulüp olarak organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Hedefimiz burada yaptığımız çalışmalar ile Türkiye şampiyonalarında en iyi dereceleri yaparak ilimize, ilçemize madalyalar kazandırmak." dedi.

#hazırlık #Sorgun #tekvando #Türkiye Şampiyonası
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:40
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@