Tekvandocular Sorgun’da yarıştı

YOZGAT (AA) - Türkiye’nin değişik illerinden gelen 120 tekvandocu, Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen tekvando turnuvasında tatamiye çıktılar.

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Türkiye Şampiyonası öncesinde düzenledikleri bu yarışmaların tekvandocuların son durumlarını görmeleri açısından çok yararlı olduğunu söyledi.

Sorgun Kapalı Spor Salonu’nda yapılan turnuvaya Samsun, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat'tan 120 sporcunun katıldığını aktaran Tunçer, "Yıldız, ümit ve minikler kategorisinde düzenlediğimiz yarışmalar, Türkiye Şampiyonası öncesinde iyi bir antrenman oldu. Yarışmamıza katılan tüm sporcu ve kulüplere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

