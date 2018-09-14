TEKNOFEST roket yarışları tamamlandı

KONYA (AA) - İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN tarafından Aksaray'da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 28 takımın, geliştirdikleri roketlerle mücadele ettiği yarışma tamamlandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği TEKNOFEST kapsamında, ROKETSAN desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi'nde roket atış yarışması düzenlendi.

Anadolu Ajansının "Global iletişim ortağı" olduğu TEKNOFEST kapsamında, gençlerin teknolojiye ilgisini artırmak ve Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada, lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşan 28 takım mücadele etti.

Öğrencilerin, uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak, kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan yarışma, alçak ve yüksek irtifa olmak üzere iki farklı kategoride düzenlendi.

Yarışmanın ilk üç gününde, lise ve üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen roketlerin büyük çoğunluğunun başarılı olması ve görevi yerine getirmesiyle Türkiye'de bir ilke imza atılmış oldu. TEKNOFEST Roket Yarışması ile birlikte, Türkiye tüm dünyada ABD'den sonra başarılı bir şekilde roket yarışması düzenleyebilen ikinci ülke oldu.

Yarışma sürecinde takımların teknik çalışmaları, dizayn ve algoritmaları içeren raporları akademisyenler ve ROKETSAN uzmanlarından oluşan Danışma Kurulu tarafından değerlendirildi.

Lise ve üniversite öğrencilerince hazırlanan roketler, Tuz Gölü bölgesindeki arazide gökyüzüne fırlatıldı. Takımlar yarışma komitesinden fırlatma onayı almış roketlerini sorunsuz bir şekilde ateşleyip rampadan çıkmasını sağlayarak atış yaptı.

Bugün tamamlanan yarışlar sonucunda iki kategoride dereceye giren takımların birincilerine 40 bin Türk lirası, ikincilere 30 bin Türk lirası, üçüncülere ise 20 bin Türk lirası para ödülü verildi.