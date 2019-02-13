TEKNOFEST 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek TEKNOFEST'in tanıtımı, Atatürk Havalimanı Özel Hangarlar Bölgesi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ilki geçen yıl gerçekleştirilen TEKNOFEST'in gençleri heyecana sürüklediğini ifade ederek, TEKNOFEST'in özgünlüğüne işaret etti.

Demir, "Bu modelin Türkiye'nin tamamına, bütün illerine benzer şekilde yayılması için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız ve Savunma Sanayii Başkanlığı'mız olmak üzere devlet kuruluşlarımızın da bütün destekleri vermesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

TEKNOFEST'in, gençlerin ve Türk milletinin havacılığa ve teknolojiye yönelik heyecanını ortaya koyduğunu belirten Demir, gençlerin ve Türk milletinin; havacılık, uzay ve teknolojide bugüne kadar yaptıklarının daha iyisini hayata geçirebileceğini, TEKNOEST 2019'da ve gelecek dönemde bunun görülebileceğini söyledi.

Demir, TEKNOFEST'te ekilen tohumların filizlerinin ileride yeşereceğini göreceklerini ifade ederek, "Bu ekilen tohumlar, bu faaliyetlerle oluşturulan fidanlar yetişmeli, büyümeli. Devletin burada en önemli görevi yol açmak... Yol açtıktan sonra enerji, istek, gayret orada... Bu gayretler ülkemizi layık olduğu yere götürecektir." diye konuştu.

"Geçen yılki rakamları katlayarak artıracağımıza inanıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da etkinliğin geçen yıl 550 binden fazla ziyaretçiyle gerçekleştiğini hatırlatarak, TEKNOFEST'in binlerce dakika görsel habere, on binlerce yazılı habere dönüştüğünü, etkinlikte hava araçlarının 365 kez sorti yaptığını ve 200 saatten fazla uçuş gerçekleştiğini anlattı.

TEKNOFEST ile ilgili bilgilerin dünyada 300 milyondan fazla kişiye ulaştığını aktaran Kacır, "Bütün bunlar açıkçası hem bize büyük bir heyecan ve umut verdi hem de 2019 ve sonrası için sorumluluğumuzu daha da artırdı. Bu yıl inşallah rakamları katlayarak artıracağımıza inanıyoruz." dedi.

Geçen yılki etkinlikte teknoloji yarışmalarının, organizasyonun ana unsurunu oluşturduğunu , bu yıl da öyle olacağını vurgulayan Kacır, TEKNOFEST'in, 7'den 70'e herkese hitap eden çok sayıda unsuru bir araya getirdiğini söyledi.

TEKNOFEST 2018'e ilişkin verileri paylaşarak yarışmanın gençlere sağladığı ve sağlayacağı katkılara değinen Kacır, festivalde gerçekleştirilecek yarışmalara ilişkin bilgi de verdi.

"TEKNOFEST, İstanbul'un marka değerine de katkı sunuyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise geçen yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen bu festivalin kısa sürede bu alanda yapılan ikinci en büyük organizasyon olduğunu vurguladı.

Uysal, teknoloji, uzay çalışmaları ve bu alanla ilgi diğer girişimlerin daha önce kamu adına hareket edenler tarafından engellendiğine dair söylemleri anımsatarak, bu dönemdeki yöneticilerin "söz konusu çalışmaları engelleyen değil, bu çalışanlara destek veren" olarak anılacağını söyledi.

"Amacımız, havacılık ve uzay alanında toplumsal dönüşüm"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, rüyaları olan TEKNOFEST'in; havacılık ve teknoloji sevdalısı gençlerin heyecanı, ekiplerinin vizyonu, paydaşlarının katkıları ve milletin teveccühü ile gerçek olduğunu söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin TEKNOFEST sayesinde yüz binlerce genç ile buluştuğunu ifade eden Bayraktar, etkinliğin, bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bayraktar, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerin daha rahat ulaşacağı ve teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız, ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak." dedi.

Havacılık ve uzay alanında geleneği çok eskiye dayanan bir medeniyetin çocukları olduklarını aktaran Bayraktar, Takiyüddin, Hezarfen Ahmed Çelebi, Lagari Hasan Çelebi, Kirkor Divarcı, Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş'un kendilerinin öncüsü olduğunu ancak onların çalışmalarının sistemin engellerine takılarak akamete uğradığını söyledi.

"Gençlerin yarışmalara katılmaları çok önemli"

Selçuk Bayraktar, "Şimdi TEKNOFEST'te tohumlanacak fikirlerin filizlenmesiyle açığımızı kapatıp dünyanın önüne geçmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı ve geleceğe yön verecek teknoloji yarışmalarını düzenliyoruz." diye konuştu.

Gençlerin, bu yarışmalara katılmaları ve somut projeler üretmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bundan 5-10 yıl sonra bu yarışmalara katılan gençlerimizin Türkiye’nin en önemli teknoloji girişimlerini kurduklarını, en kritik projeleri hayata geçiren ekiplerde yer aldıklarını, inşallah hep birlikte göreceğiz." dedi.

Tanıtım etkinliğine THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ın yanı sıra TEKNOFEST'in paydaşlarının yöneticileri de katıldı.

1 milyondan fazla ziyaretçi hedefleniyor

İlki geçen yıl İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı.

Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST, bu yıl 1 milyondan fazla ziyaretçi hedefliyor.

TEKNOFEST İstanbul'a ASELSAN, ROKETSAN, TAI, Baykar, İGA, İsbak, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT'ın yanı sıra AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Havelsan, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, Turkcell, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

TEKNOFEST 2019'un medya paydaşları arasında ise Anadolu Ajansı (AA), Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya bulunuyor.

Uçan araba, sürücüsüz araç, roket yarışmaları...

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları da düzenlenecek.

TEKNOFEST 2019 kapsamında şu yarışmalar bulunuyor:

"Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Robo Taksi Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve Take Off yarışmaları."

Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek ve katılımcılar, geleceğin teknoloji ürünlerini geliştirecek.

Toplamda 2 milyon liradan fazla ödül

TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen teknoloji yarışmalarında kazanan takımları, toplamda 2 milyon TL'nin üzerinde bir ödül bekliyor.

Teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat'a kadar devam edecek. Yarışmacı takımlara malzeme desteği ve teknik danışmanlık da sunulacak.

TEKNOFEST, ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli havacılık ve teknoloji etkinliklerinden biri oldu. Geçen yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden dron yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer aldı. Bu yıl da yurt dışından takımların TEKNOFEST yarışmalarına başvuruları kabul ediliyor.

Muhabir: Uğur Aslanhan-Kenan Irtak