Tekirdağ Limanı'nda tatil yoğunluğu

TEKİRDAĞ (AA) - Ramazan Bayramı tatili nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu.
Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 5 kilometreye ulaştı.
Trafik ve zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir aldı, tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekledi.
İstanbul'dan gelen Beytullah Durmuş da 3 saattir kuyrukta beklediğini söyledi.
Muhabir: Ömer Ural