Tek biletle 5 keşif noktası

ANKARA (AA) - Ankara-Kars arasında hizmet vermeye başlayan Turistik Doğu Ekspresi, güzergahındaki durak noktalarıyla yolcularına farklı lezzetleri tatma ve kültürel değerleri görme imkanı sunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ankara-Kars-Ankara güzergahında gün aşırı yapılan seferlerde Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, İliç, Erzurum, Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli durarak, yolcularının buraları keşfe çıkmasını sağlıyor.

Erzincan'daki molada yolcular, asıl adı Muhammed Vehbi olan tasavvuf ehli Terzibaba'nın Osmanlı mimarisinin örneği olan türbesini, 19. yüzyılın başlarında inşa edilen Taşçı hamamı, Erzincan Kalesi'ni ve saat kulesini ziyaret edebiliyor.

Yolcular, yerel lezzetlerden kete ve Erzincan çorbasını, yağda kızartılan pestilin üzerine ceviz dökülerek sunulan pestil kavurmasını, nohut, fasulye, bulgur, ayran, nane ve tereyağıyla hazırlanan gendime çorbasını tadabilirken, hediyelik olarak tava leblebi, tulum peyniri, kavrulmuş buğday ve Osmanlı döneminde kurulmuş tuz ocaklarından 100 metre derinlikten çıkarılan Kemah tuzu alabiliyor.

Turistik trenin İliç'teki molasında yolcular, Bağıştaş Köprüsü, Kemaliye Karanlık Kanyon, Kemaliye evlerini görme fırsatı yakalıyor. Yolcular isterlerse yamaç paraşütü, rafting, at safari gibi doğa sporları da yapabiliyor.

Geziye cağ molası

Turistlik Doğu Ekspresi'nin uzun süreli mola verdiği üçüncü istasyon Erzurum'da, tarihi 18. yüzyıldaki Osmanlı-İran savaşına dayanan, en büyükleri ise Ruslar'ın baskın ve istilalarından şehri korumak amacıyla inşa edilen tabyalar, Anadolu’da bulunan anıt mezarların en güzel örnekleri arasında yer alan ve en büyüğü Emir Saltuk’a ait olan 3 kümbetler, şehrin sembolü haline gelen Çifte Minareli Medrese ile Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak da kullanılan Yakutiye Medresesi ziyaretçilerini bekliyor.

Erzurum Kongresi'nin düzenlendiği bina, Atatürk'ün kentte konakladığı müze ev, Taşhan ve Erzurum evleri de kentte görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Cağ kebabı ve kadayıf dolmasının mutlaka tadılması gereken Erzurum'dan Oltu taşından tesbih ve takılarla yöresel küflü peynir ve İspir fasulyesi alınabiliyor.

Ortaçağ'ın en büyük ticaret merkezi

Kars'a ulaşan yolcular, Rus işgali sırasında Yusufpaşa, Ortakapı ve Cumhuriyet mahallelerinde uygulanan Baltık mimari anlayışın örneklerini görebiliyor. Hollanda’dan getirilen mühendislere yaptırılan binalar, yalancı sütunları, bordür kabartma taşları, uzunca bir koridor etrafına iç içe açılan oda ve salonları ve PEÇ adı verilen ısıtma sistemleriyle dikkati çekiyor.

Ünlü mutasavvıf Ebü'l Hasan Harakani'nin türbesi ve cami, Kars Müzesi, 1579 yılından kalma Taş Köprü, Kümbet camisi şehirde görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Orta Çağ'ın en büyük ticaret merkezi olduğu düşünülen ve 2016'da UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilen Ani Arkeolojik alanı, geçmişe yolculuk yapmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Temeli, Bagratlı Kralı II. Sembat tarafından M.S. 990'da atılan, 1064'te Sultan Alparslan’ın Ani'yi feth etmesinden sonra camiye çevrilerek, ilk fetih namazı kılınan Büyük Katedral, diğer ismiyle Fethiye Camisi yüzyıllara ve inançlara şahitliğiyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Tandırda kaz çekmesi, tencerede şiş kebap, ekşili et, haşıl, kete, hasuda Kars'a özgü lezzetler arasında yer alıyor. Sadece Kağızman'da yetişen uzun elma, bal ve kaşar peyniri, kaz tüyü yastık yolcuların sevdiklerine götürebilecekleri hediyelikler arasında bulunuyor.

Gölgeleriyle ünlü Divriği Ulu Cami

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, dönüş yolunda ise uzun süreli duraklayacakları Sivas Divriği'nde temelinden burcuna kadar otantik bir Türk eseri olan kaleyi ve "Anadolu’nun Elhamrası" olarak anılan ve 1985'te UNESCO "Dünya Kültür Mirası" listesine alınan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezebiliyor.

Caminin batı kapısında mayıs ile eylül ayları arasında oluşan insan siluetindeki gölgeler ilgi çekiyor. Kapıda, ikindi namazından 45 dakika önce Kur’an okuyan, namaz saati yaklaştığında ise ellerini bağlayarak kıyamda duran bir insan gölgesi beliriyor. Bu kapıyla birlikte diğer kapılarda da yer alan bu siluetlerin bir tesadüf eseri olmadığı, çok kapsamlı bir fizik bilgisi ve çok ince hesaplarla yapılabileceği uzmanlarca belirtiliyor.

800 yıllık tarih

Sivas merkezde ise büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinin temellerini attığı kongre binası, Türk süsleme sanatının en güzel örnekleri arasında yer alan ve 800 yıllık bir zaman dilimine şahitlik eden Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese ziyaretçilerini bekliyor.

Buruciye ve Şifahiye Medresesi, Sivas Ulu Camisi ve Arkeoloji Müzesi de görmeden kentten ayrılınmaması gereken yerlerden.

Pehli, hıngel, Sivas köftesi, pancar sarması, madımak yemeği Sivas mutfağının tadılması gereken lezzetleri arasında yer alıyor.

Sivas bıçağı, Sivas ağızlığı, kemik tarak, gümüş işçiliğinin örnekleri Sivas'tan alınabilecek hediyelikler arasında bulunuyor.

Muhabir: Eda Özdener



