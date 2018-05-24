TEI'den otizmli çocuklara destek

ESKİŞEHİR (AA) - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından Vadişehir Özel Eğitim Uygulama Merkezine yaptırılan panik odası törenle açtı.

TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEI, Eskişehir'e olan sosyal sorumluluğunun bilinciyle projelerine devam ediyor. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle yürüttüğü projelere bir yenisini ekleyen TEI, Vadişehir Özel Eğitim Uygulama Merkezinin ihtiyaç duyduğu panik odasını törenle açtı.

Açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özden Akkaya, eğitim alanında Eskişehir geneline yayılan sosyal sorumluluk faaliyetleri için TEI'ya teşekkür etti.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Yusuf Yılmaz'ın da yer aldığı organizasyon kurdele kesimi ve plaket töreninin ardından son buldu.