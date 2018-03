TCDD Ve THY Güçlerini Birleştirdi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile Türk Hava Yolları (THY) hizmet kalitesini arttırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.TCDD ile THY hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, TCDD Genel Müdürlüğü Protokol Girişi’nde TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız ve THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil’in katılımıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde; yüksek hızlı trenlerde görev alan hostesler ve yine garlarda görevli bulunan personele yönelik “Yolcu İlişkileri Eğitimi” verilmesine başlanacak.İmza töreninde konuşan Yıldız, “Dünya markası olan THY’den geldiği noktadan öğrenecek çok şeyimiz var. Bu öğrenme sürecini çok hızlı tamamlayıp bunu aynen yolcularımıza yansıtacağız. 2003 yılından bu yana ulaştırma alanında çok önemli gelişmeler yaşanmakta. Ulaştırma Bakanlığımız ve devletimiz ciddi bütçeler ayırıyor yatırımlar için, yatırımlar son hızla devam ediyor. Ülkemizin yüksek hızlı tren çağına girmesi bu anlamda dünyada 8’inci, Avrupa 6’ncı ülke yepyeni bir dönemi başlattı. YHT ülkemizin tipolojisini değiştiriyor, mesafe kavramın yeni tanımlar getiriyor” diye konuştu.THY Genel Müdürü Kotil protokol ile yapılmak istenileni anlatarak, “THY başarısında herkesin başarısı var ama bizim eğitim ünitesinin de büyük katkısı var. Eğitim ünitemiz THY kabinini eğitmekle sorumlu ünite YHT’nin de ekibini eğitecek. TCDD köklü bir kuruluş ama hava yolu olarak da biz baya bir fark oluşturduk. Ticari işbirliği protokolü imzalayacağız. Kombine hızlı tren ile uçak yolcusunu kombine olarak taşıyacağız. Allah’ın izniyle THY ve TCDD topyekün olarak işbirliği ile Türkiye’yi daha çok uçuracağız” ifadelerini kullandı.THY’nın Afrika’nın 44 şehrine uçtuklarını kaydeden Kotil, “Afrika’da çok şehre uçmuyoruz. Aynı zamanda Afrika’nın şehirlerine günde çok sefer yapıyoruz. Bizim uçuşumuzdan dolayı özellikle basın merkezli sefer sayısı son 5 yıl da 4 kat arttı. THY olarak Afrika’yı halkın yolu yapıyoruz” dedi.TCDD’nin ve THY’nin taşımacılık alanındaki tecrübelerini paylaşacağı protokol kapsamında; YHT ve gar personeli eğitimi konusunda THY ilgili üniteleri ile ortak bir çalışma programı gerçekleştirilecek. YHT hosteslerine, ’Yolcu İlişkiler’, ’Ekip Kaynak Yönetimi’ ve ’Protokol Kuralları’ çerçevesinde eğitim verilecek. THY eğitim sistemi geliştirme konusunda TCDD’ye destek olacak. Her iki kurumun bilet satış sisteminde ortaklaşa bilet promosyonları düzenlenecek. THY’nin Miles&Smiles programı dâhilinde yolcularına kazandırdığı mil puanları, TCDD’nin YHT ve anahat tren bilet alımlarında kullanılabilecek. Özellikle THY’nin hizmet vermediği yerlerde ve TCDD hatları üzerinde olan yerleşim yerlerine ulaşımla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı uçak bağlantısı ile kombine taşıma koridorları belirlenecek bu koridorlarda seyahat eden kombine yolculara ekstra indirim paketleri tanımlanarak satışa sunulacak. Her iki kurum bilet satış sistemlerinin birbiri ile entegrasyonu sağlanarak gişe, acente, interaktif kanallarda her iki kurumun biletleri satılacak.Konuşmaların ardından Kotil ve Yıldız işbirliği protokolünü imzaladı.