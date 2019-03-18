Taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da taşkın suyuna kapıldığı düşünülen kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.Tımarlı Hidroelektrik Santrali Projesi köprü ve kanal yapımı çalışmalarında gece bekçisi olarak çalışan...