Tarlasını ekerken vaşakla karşılaştı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde bir çiftçi, tarlasında traktörüyle çalışırken gördüğü 3 vaşağı cep telefonuyla kaydetti.

İlçeye bağlı Tödürge köyü Kırıklı mezrasında çiftçilik yapan 44 yaşındaki Muzaffer Sevinç, AA muhabirine, tarlasında çalışırken üç vaşak gördüğünü söyledi.

Sevinç, "Traktörümle tarlada yulaf ektiğim esnada üç vaşakla karşılaştım. Traktörümü durdurup vaşakları cep telefonumla kaydettim. Görüntüleri çekmeye başladığım sırada vaşaklardan biri fareyi avlamaya çalışırken önümden geçti. Daha önce bir kaç kez farklı yerlerde vaşak gördüm ama ilk kez yakından görme şansım oldu." dedi.