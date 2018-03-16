Tarkan, fizy konserleriyle Almanya'da

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in en popüler dijital müzik platformu fizy, Tarkan'ın "10" albümü ile başlayan iş birliğini bu kez de Almanya'ya taşıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Tarkan'ın 7 yıl aradan sonra çıkardığı "10" albümünü dijital ortamdan sevenlerine ulaştıran fizy, büyük ses getiren konserler dizisini Almanya ve Hollanda'ya taşıyor.

Tarkan'ın son albümü "10"u ilk kez sevenleriyle buluşturan fizy, Tarkan'ın sahne performansını da Harbiye Açıkhava'daki Tarkan fizy konserleri ve konserlerden yapılan canlı yayınlar ile hayranlarıyla ulaştırmıştı.

2017 yazına damga vuran fizy Tarkan konserleri, bu kez Almanya'da Tarkan'ı sevenleriyle bir araya getirecek. fizy sponsorluğunda organize edilen Almanya turnesi kapsamında megastar Tarkan, mart ve nisan aylarında Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg'da "TARKAN fizy Konserleri"nde sevenleriyle buluşacak.

fizy'nin Almanya lansmanı ile beraber, uygulamayı indirip kullananlar arasında düzenlenecek sosyal medya kampanyalarıyla fizy kullanıcıları, Tarkan'ın Almanya konserlerine davetiyeler kazanacak ve megastar ile tanışma fırsatı yakalayacak.

Tarkan, 29 Mart'ta Berlin'de başlayacağı ve 29 Nisan'da Hamburg'da sonlandıracağı fizy konserleri serisi kapsamında, yeni pop albümü "10"da yer alan şarkılarının yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek.