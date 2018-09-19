KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından "Tarımda Dijital Dönüşüm Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, encümen salonunda gerçekleştirilen toplantıda dijital dönüşüm konuları ele alındı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak hemşehrilerimiz için ziraat, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Yenilikçi ve farklı belediyecilik anlayışıyla çiftçimizin alın teri el emeği ürünlerinin dünya ile rekabet etmesi için tarımla ilgili dijital dönüşümü sağlayacak alt yapıyı oluşturacağız. Bunun başlangıcını yapıyoruz. Bu çalışmamız, Türkiye’ye hatta dünyaya örnek olacak. Teknoloji ile birlikte bu gelişim ve değişim buradan başlayıp, her tarafa yayılacak. Bu çalışmamızla, inşallah ülke olarak daha iyi yerlere geliriz."

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.



