Tarihi sikkeleri satmaya çalışırken yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çeşitli dönemlere ait 2 bin 505 sikkeyi satmaya çalışan zanlı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eserleri satacağını belirledikleri S.Y'yi takibe alıp suçüstü yakaladı.

Şüpheliyle birlikte Doğu Roma İmparatorluğu ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 505 sikke ile at heykeli, yüzük ve metal objeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, operasyonda ele geçirilen tarihi eserleri Kayseri Müze Müdürlüğüne teslim etti.







