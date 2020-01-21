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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yerleştirme sonuçları açıklandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Genel 21.01.2020, 16:43
ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Yerleştirme sonuçları bugün saat 10.50 itibarıyla ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara erişebilecek.