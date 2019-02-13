Tankerdeki gaz sızıntısı paniğe neden oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de seyir halindeki doğal gaz yüklü tankerden sızan gaz nedeniyle Kuzey Çevre Yolu geçici süreyle ulaşıma trafiğe kapandı.

Elazığ'dan Kayseri'nin İncesu ilçesine giden özel bir şirkete ait Samet Demirci yönetimindeki 34 FC 079 plakalı doğal gaz yüklü tankerden Kuzey Çevre Yolu Erkilet kavşağı yakınlarında gaz sızmaya başladı.

Yoldan geçen sürücüler durumu fark ederek tanker sürücüsü Demirci'yi uyardı. Tankeri emniyet şeridine park eden sürücü, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yolu tek taraflı trafiğe kapattı.

Firma yetkililerinin gaz kaçağını gidermesinin ardından yol 45 dakika sonra yeniden ulaşıma açıldı.