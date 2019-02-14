Taksi şoförünü gasbeden iki sanığa hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bindikleri taksinin şoförünü bıçakla tehdit ederek cebindeki parasını gasbeden iki sanık, altışar yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ömür Ü. (22) ve Anılcan A. (21) ile avukatları katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan her birini "gece yarısı birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eskişehir'de 2017 yılında gece saatlerinde taksi şoförlüğü yapan Hilmi Çankırılı'nın kullandığı aracı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde durdurarak binen Ömür Ü. ve Anılcan A, sürücüyü bıçakla tehdit ederek cebindeki 150 lirayı gasbetmişti. Şikayet üzerine yakalanan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış ve haklarında dava açılmıştı.