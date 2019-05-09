Tahrip olan tarihi eserler restore edilecek

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Cacabey Camisinin ardından Kırşehir’de tahrip olan diğer tüm tarihi ve kültürel eserlerin ihtiyaç duyduğu restorasyon çalışmalarının yapılacağını bildirdi.

Kendirli, yazılı açıklamasında, cami olarak kullanılan Cacabey Medresesinin kubbesi ve içerisinde meydana gelen hasardan dolayı Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması kapsamına alındığını belirtti.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde gözlem evi, medrese, günümüzde de cami olarak hizmet veren 800 yıllık geçmişe sahip eserin zaman içerisinde tahribatlar yaşaması nedeniyle Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 2 milyon liralık bütçeli restorasyonunun ardından tekrar kullanıma açılacağını vurgulan Kendirdi, şöyle devam etti:

"Yapılacak uygulamalar ile doğa tahribatından zarar görmesinin önüne geçilecek, Selçuklu mimarisine has özellikler de muhafaza edilecek. Sadece Kırşehirlilerin değil, dünya ortak kültür mirası ve Kırşehir’de yaşayan her birimizin anılarında yeri olan Cıncıklı Cami’nin, çocuklarımızın da anılarında güzel ve unutulmaz yer alması için ata yadigarı olarak gelecek nesillere aktarımının önemini bilerek çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz."

Kent merkezindeki diğer tarihi eserlerin de restorasyona alınacağını anlatan Kendirli, "Cacabey Camisinin ardından Kırşehir’de tahrip olan diğer tüm tarihi ve kültürel eserlerin ihtiyaç duyduğu restorasyon çalışmaları da yapılacak. Vatandaşların ibadetlerini kent merkezindeki diğer camilerde yapmalarını isteyerek, restorasyon çalışmaları sırasında sabır göstermeleri ricasında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.