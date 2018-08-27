Tabancayla vurduğu komşusuna tornavidayla saldırdı

KONYA (AA) - Konya'da bir kişi, aralarında husumet bulunan komşusunu sokak ortasında tabanca ve tornavidayla yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Muammer D. (62) ile husumetli olduğu komşusu Mevlüt Akbaş (37), merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokağı'nda karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Muammer D. önce tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan biri Akbaş'ın göğsüne, ikincisi ise cebinde bulunan telefona isabet etti.

Yere yığılan Akbaş'a tornavidayla da saldıran Muammer D, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mevlüt Akbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muammer D, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada, olayın nedenini soran gazetecilere "Takip edip, yolumu kesti." dedi.

Öte yandan, kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, yerde yatan Akbaş'a tornavidayla saldıran şüpheli Muammer D'nin yaya olarak uzaklaşması ve bir süre sonra vatandaşların olay yerinde toplanması yer alıyor.