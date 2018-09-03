Suşehri'nde muhtarlara klorlama cihazı kullanımı anlatıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, köy muhtarları içme suyu depolarında bulunan klorlama cihazlarının kullanımı hakkında bilgilendirildi.

Halk Eğitim Merkezinin konferans salonunda Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu başkanlığında, eylül ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Uzunoğlu, insan sağlığının önemine dikkati çekerek, bu konuda içme sularının klorlanmasına önem gösterilmesi gerektiğini söyledi.

İlçede 71'i köy olmak üzere mezralarla birlikte 106 yerleşim yeri bulunduğunu ifade eden Uzunoğlu, tüm yerleşim yerlerindeki içme suyu depolarında klorlama cihazının bulunduğunu belirtti. Uzunoğlu, insan sağlığı açısından önem arzeden bu konuda muhtarlardan hassasiyet göstermelerini istedi.

Toplantıda firma görevlisi Selami Sönmez tarafından klorlama cihazlarının kullanılması hakkında bilgi verdi.







