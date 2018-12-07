Suşehri'nde

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, "Menopozda Sağlıklı Yaşam" konulu konferans verildi.



Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu tarafından İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda verilen konferansa öğretim görevlisi Nurdan Kaya, konuşmacı olarak katıldı.

Kaya, konuşmasında, menopoz döneminin, kadında doğurganlık yeteneğinin kaybolduğu, yaşlılık dönemine geçiş dönemi olduğunu söyledi.

Menopozun bir hastalık olmadığını, sağlıklı kadının yaşamının doğal bir parçası olduğunun aktaran Kaya, "Bu dönemde hormonal değişiklikler sonucunda birçok kadının gece terlemeleri, sıcak basmaları, uyku bozuklukları, sinirlilik ve yorgunluk gibi şikayetleri doğal olarak görülebilir." diye konuştu.

Kaya, dünya genelinde menopoz yaşının 45-55 arasında olduğunu dile getirerek, "Türkiye’de menopoz yaşı ise 46-48'de başlar. Kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen hormonu düzeyindeki azalma nedeniyle oluşabilecek, kemiğin zayıflaması, kalp-damar hastalıkları gibi sağlık sorunlarına dikkat edilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Menopozda oluşabilecek problemler, tedavi yöntemleri ve bu dönemde kadın ve aile sağlığının yükseltilmesiyle ilgili de bilgiler veren Kaya, katılımcıların sorularını da yanıtladı.