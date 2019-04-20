Suşehri'nde

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Kitap Kurdu" yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışma, ilçede bulunan İmam Hatip Orta Okulu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışma hakkında bilgi veren TÜGVA İlçe Temsilcisi Adem Şahin, Suşehri ilçesinden 110 öğrencinin yarışmaya katıldığını söyledi.

Türkiye sıralamasında dereceye girecek öğrencilerin nakdi olarak ödüllendirileceğini aktaran Şahin, "Yarışmamızda her öğrenciye 5'er kitap verildi. Bu kitapları okuyan öğrencilerimize yine aynı kitaplardan sorular hazırlandı ve bu kitapların her birinden 20'şer soru olmak üzere toplamda 100 soru soruldu. Yaklaşık bir saat 45 dakika süre verilerek sınav yapıldı. Sınava katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan sınavın başarılı öğrencilerinin ilçemizden çıkmasını arzu ediyorum." dedi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin istekli olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Şahin, "Bu yarışmalardaki asıl amaç, geleceğin nesli olacak öğrencilerimize öz güven kazandırmak, ayrıca kitap okuma alışkanlığını geliştirmektir." dedi.