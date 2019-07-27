Suşehri'nde hacı adayları dualarla uğurlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.
Balhatun Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya, hacı adaylarına bölgede yapacakları ibadetleri boyunca yapmaları gerekenleri anlattı.
Kaşkaya tarafından yapılan duanın ardından, kutsal topraklara gidecek hacı adayları, akrabalarıyla vedalaştıktan sonra otobüslerle Sivas'a hareket etti.
Bazı hacı adaylarının ve yakınlarının duygulandığı görüldü.