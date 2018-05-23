Suşehri'nde camilerde genel temizlik yapıldı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçe merkezinde bulunan tüm camilerde, Suşehri Belediyesi tarafından genel temizlik yapıldı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı açıklamada, 11 ayın sultanı ramazan ayı dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yılda camilerin genel temizliğinin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapıldığını söyledi.

Camilerin içinin ve etrafının temiz olması gerektiğini belirten Yüksel, "Ekiplerimiz tüm camileri gezerek, önce ihtiyaçları belirlendi. Daha sonra camilerimizi temizleme işine geçildi. İmkanlarımız ölçüsünde bu ve camilerimizin bakım onarım ve temizliklerini yapmaya devam edeceğiz. Temizlik imandan gelir, felsefesiyle camilerimize bu gibi temizlik hizmetlerine dönem dönem devam edeceğiz. Cami görevlilerimizin ve cemaatimizin memnuniyeti bizlerin memnuniyetidir." ifadelerini kullandı.