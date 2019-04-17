Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'den teşekkür ziyareti

SİVAS (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden Suşehri Belediye Başkanı seçilen Fazlı Yüksel, esnafları ziyaret ederek verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve belediye meclis üyeleri, ilçe merkezinde bulunan esnaflara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde esnafa desteklerinden dolayı teşekkür eden Yüksel, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Yüksel, Suşehri'nin gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirtti.

Yüksel, "Suşehrimiz için gece gündüz çalışmak bizim için en büyük şereftir. Aynı gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Durmak yok yola devam sloganımızı hiç aklımızdan çıkarmayarak gayretlerimizi en ileri noktaya taşıyacağız." dedi.

