KONYA (AA) - Karapınar'da yaya geçitlerinin fark edilmesi, kullanılması ve yayalara öncelik verilmesi için başlatılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Karapınar Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu önündeki yaya geçidi üzerinde araçları durdurarak sürücülere broşür dağıttı.



İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba'nın da katıldığı uygulamada durdurulan sürücülere projenin önemini anlatan çeşitli broşürler verdi.



İlçe Emniyet Müdürü Akbaba, sürücülerden projeye uymalarını isteyerek, "Bizler hem sürücüyüz aynı zamanda birer yayayız. Bu nedenle çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için yaya öncelikli trafik uygulamasına önem vermelerini istiyoruz. Öncelik hayatın öncelik yayaların." dedi.

