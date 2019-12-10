ANKARA (AA) - Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov, en zengin Avrupa ülkelerinin bile göçmenlerin önüne duvarlar ördüğünü, oysa Türkiye'nin "mazlumların son durağı" olarak milyonlarca kişiye yardım ettiğini belirterek, "Biz Ahıskalılar destekleri için Türk devletine, milletine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefa borcumuzu unutmadık ve hiç unutmayacağız." dedi.



Kassanov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda konuşmada, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve ABD'den gelen Ahıskalılarla Ankara'da tarihi bir gün yaşadıklarını, bunun için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

"Allah sizi, ailenizi ve büyük Türk milletini korusun." diyen Kassanov, 75 yıl önce masum bir milletin haksızlığa uğradığını, 100 bine yakın Ahıska Türkünün Orta Asya'ya sürgüne gönderildiğini, 40 bine yakın Ahıska Türkünün de Sovyetler Birliği içinde askere alındığını hatırlattı. Sürgünde 17 bin Ahıskalının, savaşa gidenlerin de yarısından çoğunun dönmediğini söyleyen Kassanov, "Bizi soykırıma uğrattılar ama Allah'a şükür 75 yıl geçse de dilimizi, dinimizi, örf ve adetlerimizi unutmadık, yaşatıyoruz ve ayaktayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Ahıska Türklerine sahip çıktığını vurgulayan Kassanov, destekleri için Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım, izniniz olursa Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak sizi birliğimizin onursal başkanı olarak görmek istiyoruz." dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak anavatana dönüş ve haklarını kazanmak için çabalarını sürdürdüklerini kaydeden Kassanov, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi ve Gürcistan hükümeti ile görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti. Kassanov, bu sayede bugüne kadar bin 800 Ahıska Türkünün Gürcistan vatandaşlığına hak kazandığını, 492 kişinin vatandaş olduğununu aktardı.

Kassanov, "Ancak Gürcistan'da yaşadığımız sıkıntılar devam ediyor. Haklarımızı sonuna kadar aramaya devam edeceğiz. Elimizden alınan hakların iade edilmesini talep ediyoruz. Bir Gürcistan vatandaşı hangi haklara sahipse biz de aynı hakların bize verilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ahıska Türklerinden 9 bin kişinin 2017'de Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı olmaya hak kazandığını dile getiren Kassanov, son iki yılda 40 binden fazla Ahıskalının da Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Kassanov, şunları ifade etti:

"Biz Ahıskalılar bir asırda 3 kez sürgün yaşamış millet olarak göçün ne olduğu iyi biliriz. Allah devletimizi korusun. Türkiye bir yandan 4 milyona yakın Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Diğer yandan biz Ahıskalılara da tüm imkanları sağlıyor. En zengin Avrupa ülkeleri bile göçmenlerin önüne duvarlar örüyor. Oysa Türkiye güçlü bir ülke ve mazlumların son durağıdır. Biz Ahıskalılar bütün destekleri için Türk devletine, milletine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefa borcumuzu unutmadık ve hiç unutmayacağız."

Kassanov, 15 Temmuz hain darbe girişiminde meydanlarda sabaha kadar nöbet tuttuklarını, darbe girişimini, bulundukları ülkelerde yaptıklarıyla dünyaya anlattıklarını, Türk devletinin yanında olduklarını, Suriye'deki harekatlarda desteklerini sunduklarını söyledi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak eğitim, dini konular ve spor alanında Ahıskalı gençleri ve ihtiyaç sahiplerini desteklediklerini vurgulayan Kassanov, sözlerini Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen bir Ahıskalıyla konuşmasını aktararak, şöyle bitirdi:

"Bu Ahıskalı oğluna Türk bayrağını gösteriyordu. Oğluna ne söylediğini sordum. Bana şunları anlattı. 'Bu Türk bayrağıdır, bunun değerini bil dedim. Çünkü benim dedem Ahıska'da bir ağaç ekti ama onu sürdüler, ağacın meyvesini babam yiyemedi. Sonra benim babam Özbekistan'da bir ağaç ekti. Onun meyvesini ben yiyemedim çünkü bizi yine sürdüler. Sonra Ukrayna'ya geldim, bu kez ben bir ağaç ektim. Orada da savaş başladı anavatanımıza geldik. Bak bu bayrak altında ektiğin bütün ağaçların meyvesini, meyvelerini hem sen, hem torunların, bütün nesillerin mahşere kadar yiyecek."