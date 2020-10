Süper Lotoda En Çok Çıkan Şanslı Sayılar

Süper Loto, ülkemizde Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan ve oldukça sevilen bir şans oyunudur. Oyun, 1 ile 54 arasındaki sayılardan 6, 5, 4 ve 3 sayının tahmin edilmesine dayanmakta ve özel çekiliş küresi kullanılarak numaralar belirlenmektedir. Her Perşembe TRT- 1'de canlı olarak yapılan çekilişle kazanan talihliler belirlenmektedir. 3 ve 4 bilenler ikramiyelerini loto bayilerinden, 5 bilenler isterlerse loto bayiinden isterlerse de Milli Piyango İdaresi'nden ve 6 bilenler ise sadece Milli Piyango İdaresinden alabilmektedirler. Bahis ve şans oyunu severler, Cuma sabahından Perşembe akşamına kadar diledikleri zaman ve diledikleri kadar kupon yapabilmektedirler. Süper Loto aynı zamanda 6/54 olarak da adlandırılmaktadır.



Süper Loto Oynamanın Kuralları Nelerdir?



Süper Loto oynamak için öncelikle İddaa ve şans oyunu bayilerine gitmek gerekmektedir. Ancak günümüzde marketler, Süpermarketler, gazeteciler, tekel bayileri ve büfeler de iddaa ve şans oyunları oynamak için hizmet vermektedirler.

Oyuncu severler her kolonda bulunan 54 rakamdan 6 adedini işaretleyerek kupon yapılabilmektedir.

Şans oyunu tutkunları ayrıca kendin seç seçeneğini işaretleyerek de kuponlarını makineye yaptırabilmektedirler.

Çoklu çekiliş seçeneğinin işaretlenmesi ile de kuponunuzu 2, 3 ve 4 hafta daha kullanabilme olanağı bulabilirsiniz.

Süper Loto oyununda tüm ikramiyeyi o haftanın hasılatı belirlemektedir. Kazananlar ise diledikleri zaman ikramiyelerini alabilmektedirler. 3 ve 4 rakamı tahmin ederek kazananlar ikramiyelerini şans oyunları bayilerinden, 5 rakamı tahmin ederek kazananlar isterlerse bayilerden isterlerse de Milli Piyango İdaresinden ve 6 rakamı tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi'nden ikramiyelerini alabilmektedirler. Ancak ikramiyeler en geç 1 yıl içerisinde alınmazsa zaman aşımına uğramaktadır.

Şans oyunlarında kazanabilmenin önemli bir noktası iyi istatistiki değerlendirmeden geçmektedir. Özellikle de Süper Lotoda Şanslı Numaralar ve en çok çıkan sayılar takip edilerek kazanma şansı arttırılabilmektedir. 35, 13, 37, 45, 1, 33 sayıları Süper Lotoda Şanslı Numaralar olarak bilinmekte ve bu sayılarla yapılan kuponların tutma olasılığı daha yüksek olmaktadır. Zira yapılan istatistiklere göre bu sayılar Süper Lotoda en fazla çıkan sayılardır. Tüm şans oyunlarında olduğu gibi Süper Lotoda da büyük ikramiyenin alınamaması halinde ikramiye diğer haftaya devretmektedir. Bu sayede de şans oyunu severler 6 bilmeleri halinde daha yüksek meblağ kazanabilmektedir. 35 sayısı yapılan istatistiklere göre Süper Lotoda Şanslı Numaralar arasında en başta gelmektedir. Bazı numaralar da az çıkması ile bilinmektedir. Örneğin 52 sayısı Süper Lotoda en az çıkan sayı olmakla beraber, 2, 3 ve 4 sayıları da çok fazla çıkmayan sayılardandır. Her hafta büyük ikramiye haricinde 5, 4 ve 3 sayıyı bilenler ikramiyeyi paylaşmaktadırlar. Ancak 6 bilen olmaması halinde büyük ikramiye haftalarca devretmekte ve artarak daha da fazla kazanmaya vesile olmaktadır.





Süper Lotoda En Çok Çıkan Sayılar 2016 arasında 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 sayıları gelmektedir. Tekli rakamların dışında ikili kombinasyonlarda en çok çıkan sayılar;

· 35 ve 45 rakamları toplamda 13 kez,· 9 ve 35 rakamları toplamda 11 kez,· 20 ve 49 rakamları toplamda 11 kez,· 31 ve 34 rakamları ise toplamda 10 kez çıkarak oyuncularına ikramiye kazandırmıştır.Süper Loto üçlü kombinasyonlara en çok çıkan sayılar;· 21, 22 ve 54 rakamları toplamda 4 kez,· 15, 17 ve 37 rakamları toplamda 4 kez,· 4, 28 ve 54 rakamları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkarak şanslı sayılar arasında yer almıştır.