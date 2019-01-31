Süper Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Süper Loto'nun 589'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 333 bin 985 lira 54 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 81 kişi 8 bin 858 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 416 kişi 174 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 87 bin 134 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 818 bin 718 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 35 bin 49 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 138 bin 876 lira 45 kuruş kamuya aktarıldı.

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