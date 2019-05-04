Suluovalı 'Çalışkan' kadının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mutluluğu

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde pazarcılık yaparak aile bütçesine katkı sağlayan 52 yaşındaki Münevver Çalışkan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği'ne katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır pazarda tezgah açarak hem eşine destek olduğunu hem de dört çocuğunu üniversitede okuttuğunu söyledi.

Bir süre önce Kaymakamlıktan telefonla aranarak, "Cumhurbaşkanımız sizi Külliye'ye davet ediyor" denildiğinde inanamadığını dile getiren Çalışkan, "Bizi Cumhurbaşkanımız nasıl çağırır?' dedim. 'Acaba biz oralara gidebilir miyiz?' diye düşündüm. 'Rüyamda da olsa göremem Cumhurbaşkanımızı.' diyordum ama gittim, gördüm Cumhurbaşkanımızı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek için hazırlandığı sırada bazı arkadaşlarının kendisine, "Suluova ilçesinden gidip de Cumhurbaşkanı ile nasıl görüşeceksin? Yanındakilerle bile görüşemezsin." dediklerini belirten Çalışkan, bu sözlere üzüldüğünü anlattı.

"Rabb'im onunla yan yana yemek yemeyi, sohbet etmeyi nasip etti"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden dönmesi halinde buna çok üzüleceğini dile getiren Çalışkan, şöyle devam etti:

"Külliye'ye gittiğimde dediler ki, 'Cumhurbaşkanımız yemek veriyor, yemekte buluşacaksınız'. Baktım, oturduğum sandalyenin yanındaki sandalyede Cumhurbaşkanımızın ismi var. 'Cumhurbaşkanımız gelecek.' denildi. Cumhurbaşkanımızı gördüm, ona daha bir hayran oldum. Sevinç ve gurur duydum. 'Bizi küçük bölgelerde çalışırken kim tanır, kim görür, kim bilir?' derdik ama takip edenlerimiz varmış. Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız bizi takip ediyormuş. Bizi Külliye'ye çağırdı. Çok hayranıydım onun, çok dua ediyordum. Ettiğim duaların karşılığından mıdır, Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimden midir bilmem, Rabb'im onu bana gösterdi. Onunla yan yana oturmayı, yan yana yemek yemeyi, sohbet etmeyi nasip etti."

Yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ve diğer misafirlerle ilgilenip sohbet ettiğini aktaran Çalışkan, onun candan ve çok gönülden bir insan olduğunu gördüklerine işaret etti.

Erdoğan'ın daveti dolayısıyla şükür namazı kıldığını belirten Çalışkan, "Yemekte Cumhurbaşkanımıza yardıma ihtiyacı olan tanıdığım bir iki kişinin durumunu anlattım. Not alarak ilgileneceğini söyledi." dedi.

Çalışkan, çok merak ettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çok sade, güzel ve mütevazı bir yer, görevlilerin de cana yakın ve ilgili olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız çok değerli birisi, kıymetini bilelim, ona destek verelim. O bütün Müslümanlar ve Türkiye'miz için çok mücadele ediyor. Allah razı olsun ondan." değerlendirmesinde bulundu.

Münevver Çalışkan'ın eşi Adil Çalışkan da davette Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlarına oturunca çok şaşırdıklarını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Anadolu insanı ile çok yakından ilgileniyor. Bizlere iltifatlarda bulundu. Ona olan sevgimiz daha da arttı. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.