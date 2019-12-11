Son Dakika

Sulu Mağara'ya ziyaretçiler gelmeye başladı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Vali Yunus Sezer'in girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan Keskin ilçesindeki Sulu Mağara'ya turistler gelmeye başladı.Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan...

Genel 11.12.2019, 15:48
Sulu Mağara'ya ziyaretçiler gelmeye başladı
banner230

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Vali Yunus Sezer'in girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan Keskin ilçesindeki Sulu Mağara'ya turistler gelmeye başladı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Sulu Mağara tur otobüslerinin de uğrak noktası oldu.

Restorasyon çalışmalarının ardından güzel bir görüntüye bürünen Sulu Mağara, henüz tanıtım faaliyetleri başlamadan ziyaretçi akınına uğruyor.

Mağara, hafta sonları dahil saat 08.00 - 17.00 saatleri arasında açık bulunuyor.

#Keskin #Kırıkkale #Sulu mağara
Yorumlar (0)
banner287
banner269
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
İmsak 06:14
Güneş 07:42
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@