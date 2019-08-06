STSO yönetimi Koyulhisar ilçesinde üyeleriyle buluştu

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yönetimi, Koyulhisar ilçesinde istişare toplantısı düzenledi.

Belediye Sosyal Tesislerinde üyelerle yapılan toplantıya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yönetim kurulu üyeleri, iş adamları ve ilçe Belediye Başkanı Osman Epsileli katıldı.

Eken, TSO'da sürdürdüğü 14 aylık çalışmalar hakkında üyelere bilgi vererek, "14 aylık süreçte odamızın kapıları ilçeler dahil olmak üzere herkese açıldı. Ticaret ve Sanayi Odası yatırımcının yanında olan bir kurum. Biz o makama geldikten sonra sizlerle aramıza mesafe koyarsak 4 yıl sonra seçim geldiğinde bizi desteklememenizi söylüyorum. Kim kapımıza, bizim yanımıza geldiyse ne derdi varsa dinledik, dinlemeye devam edeceğiz. Önce inanmamız lazım. Yılmadık, korkmadık. Göreve geldiğimizin üçüncü ayında teşvik ile alakalı seferberlik ilan ettiğimizi açıkladık." ifadelerini kullandı.

Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin özel teşvik alanına alınmasını talep ettiklerini aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın Sivas mitinginde de yine valimizin ve vekillerimizin de gayreti ile bunun sözünü almış olduk. Ankara ve İstanbul'da ziyaretlerde bulunduk ve teşvik sözünü aldık. Kararname en kısa zamanda Cumhurbaşkanımızın önüne gelecek. Cumhurbaşkanımız imzaladıktan sonra Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa tahsislerine başlayacağız. Altyapı tamamlandığında binlerce kişiye ekmek kapısı olacak yatırımlar açılacak. Bir iki ay içerisinde bu açıklandığında bizlere dua edeceksiniz. Bu büyük bir icraat. Bunu anlatırken gurur duyuyorum. Üyelerimizin şunu bilmesini istiyorum. Bu kardeşiniz Allah sağlık sıhhat verdikçe, bu görev bana layık görüldüğü müddetçe her zaman sizin emrinizde, her zaman sizin yanınızda."

Program sonunda Eken, iş adamı Yurdal Epsileli'ye hediye takdim etti.