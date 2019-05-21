STK'lardan 'birlik fotoğrafı'na destek

İSTANBUL (AA) - Samsun'da gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenlerinde, devletin zirvesinin bir araya gelerek tokalaşıp poz vermesi, Sivil Toplum Kuruluşlarınca (STK) olumlu karşılandı.

STK'lar, 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin birlikte verdikleri fotoğrafı, "Türkiye açısından olumlu bir tablo" olarak değerlendirdi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liderlerin bir araya geldiği bu tarz etkinliklerin devamının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Akbulut, 19 Mayıs'ta güzel bir fotoğraf oluştuğunu ve bunun toplumun istediği bir tablo olduğunu söyledi.

Geleceğin Türkiye'sinin böyle birlikte çalışmalar yapmakla kurulacağını ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:

"Kutuplaşmayı ortadan kaldırıcı bir gelişme. Bunun her vesile ile gösterilmesi lazım. Birlikte hareket etmenin toplum için ve Türkiye için büyük bir faydası var. Bunu ihmal etmemek lazım. Askeri müşterekte birleşerek bu fotoğrafları her zaman vermek lazım. Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Türkiye çok önemli bir seviyeye geldi. Kendine yeterli insan gücü var, büyük bir birikim var. Bu birikimin değerlendirilmesi lazım."

"Bu durum Türkiye'nin her problemine olumlu etki edecektir"

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise dış güçlerin Türkiye üzerindeki operasyonlarının hiç bu kadar açık olmadığını dile getirdi.

Türkiye'yi tamamen bölmek ve kaosa sürüklemek isteyen bir anlayışla karşı karşıya olunduğunu aktaran Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye içerisinde siyaset yapan bütün liderlerin toplumsal gerilimi azaltacak her türlü fedakarlığı yapması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin güvenliği ve huzuru bölgeyi de etkileyecektir. Şu anda özellikle Orta Doğu'da, İslam dünyasında sadece kendi kendine yeter halde olan ve toplumun her kesimiyle barışık kalmayı arzulayan bir devletimiz var. Bunun için liderlerin birlikte verdiği bu fotoğraf özlenen bir tabloydu, halk bunu gördü ve mutlu oldu. STK'lar olarak bizlerin de beklentisiydi.

Bu durum Türkiye'nin her problemine olumlu etki edecektir. Doğal olarak da bütün Orta Doğu'da etkisi hissedilecektir. Önemli olan gerginliği azaltıp, kutuplaşmayı bitirmektir. Bu ülkede her görüşten, hep mezhepten insanlar olarak çok kültürlü bir şekilde bir arada yaşayacağımızı ve yaşayabileceğimizi gösterebilen çok önemli bir fotoğraf oldu."

"Biz hala biriz, millet olarak beraberiz"

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de 19 Mayıs törenlerinde liderlerin verdiği fotoğrafı gören halkın rahatladığını söyledi.

Şebik, bu fotoğrafın dış politika anlamında milli mücadelenin güzel bir göstergesi olduğunu ifade etti.

15 Temmuz'da Türkiye'nin kenetlendiğinin altını çizen Şebik, 19 Mayıs'ta Samsun'da verilen görüntünün, 15 Temmuz sonrası dayanışma içerisinde Yenikapı'da da verildiğini hatırlattı.

Şebik, "Biz hala biriz, millet olarak beraberiz. Bizim ortak paydamız vatandır, devlettir, bayraktır, millettir. Bu vatan etrafında ne kadar kenetlenirsek bizim istiklalimize, istikbalimize savaş açanların gayretleri boşa çıkacaktır. Tüm siyasetçilerimize böyle bir fotoğrafı verdikleri için teşekkür ediyorum. Gerilim ortamı yumuşamalı." şeklinde konuştu.

Muhabir: Kübra Kara



