STB yönetiminden Vali Ayhan'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Borsası (STB) Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Valiliğine atanan Salih Ayhan'ı makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Borsadan yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik makamında gerçekleşen ziyarete Hastaoğlu'nun yanı sıra STB Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül, Tarık Günhan, Tahsin Gülbahar ve Haluk Yağcı katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Ayhan, "Sayın başkanımızın tecrübelerini ve birikimlerini biliyoruz. Projelerinizi bir dosya halinde bizlere sunarsanız sizlerin projelerini hayata geçirmek isteriz. İlimizin refah seviyesinin yükselmesi, tarım ve hayvancılığının gelişmesi için Borsa olarak sizlerin önünün açılması lazım. Sizler ilimizde önemli bir görev üstlenmektesiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Sivas’ın yararına olacak projelerde el ele vererek Sivas’ı bir adım daha ileri götürmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Hastaoğlu ise Ayhan'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Altınyayla ve Divriği ilçelerimizde kaymakamlık, vali yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptığı dönemlerde Sayın Valimizi hem Sivas hem de bizler yakından tanıyoruz. Kendisi de şehrimizi yakından tanıyor ve sorunlarını iyi biliyor. Sayın Valimizle ilimizde görev yaptığı dönemde uyumlu bir çalışma süreci geçirdik. Bu sürecin kaldığı yerden artarak devam edeceğine inancımız tamdır. İlimizin kalkınması noktasında Sayın Valimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak hizmetlerimize devam edeceğimiz inşallah. Borsamız adına yeni görevinizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum."







