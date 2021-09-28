Star TV'de bu akşam hangi dizi var? İşte Star TV 28 Eylül 2021 Yayın Akışı

28 EYLÜL 2021 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

Yerli Dizi / Tekrar GENİŞ AİLE 06:00

Güncel MESUT YAR İLE BUGÜN 07:00

Güncel SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN09:45 Güncel

SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:00

Yerli Dizi / Tekrar KİRALIK AŞK 16:00

Ana Haber STAR HABER 18:30

Akşam Kuşağı

Yerli Dizi ADA MASALI 20:00

Güncel / Tekrar SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN 00:15

Yerli Dizi / Tekrar GÜZEL KÖYLÜ 03:00

Yerli Dizi / Tekrar KİRALIK AŞK 05:00

Ada Masalı 15. Bölüm Konusu;

Kırlangıç adası, ayrılıklara, kavuşmalara, yeni dostluklara ve herkesin hayatında bolca karmaşaya gebedir. Haziran ayrılık acısıyla yanıp kavrulmaktadır. Ancak bu ayrılık Haziran kadar Poyraz’ı etkilemiş gibi görünmemektedir. Haziran kendisi kadar acı çekmediğini düşündüğü Poyraz’ın fabrikayı da satışa çıkardığını öğrenince iyice sinir olur. Poyraz, Haziran ile bütün bağlarından kurtulmaya çalışıyor gibidir.

Yaşadığı ayrılığın üzerine bir de iş teklifi alması Haziran’ın kafasını iyice karıştırır. Sanki etrafındaki her şey ve herkes onu adadan uzaklaştırmaya çalışıyor gibidir. En çok da Poyraz… Bütün bunların bir tesadüf mü yoksa birinin planı mı olduğunu merak eder Haziran.

Diğer yandan Poyraz, Aliye’nin kendisinden gizli borçlarını ödediğini öğrenir. Bu hamle Aliye’nin hayrına sonuçlanmayacaktır. İdil yüzünden sürekli Poyraz’a karşı bilenen Batu yeni planlar peşindedir. Poyraz’ın hayatını zorlaştırmak için attığı adımlar onu bir İstanbul yolculuğu yapmaya sürükleyecektir. İdil ise artık bir dönemin sonuna yaklaştığının farkındadır, kalbinin başka biri için attığını kabullenmek ise o kadar kolay olmayacaktır.

Adaya gelen bir misafir sayesinde gerçek duygularıyla yüzleşen Biricik, Melisa ve Alper ile düşmanlığı ve kendi mutluluğu arasında bir seçim yapacaktır. Bu seçim hem Biricik için hem de Melisa ve Alper için yeni bir sayfanın açılmasına yarayacaktır.

Poyraz’ın gerçek duygularını öğrenmeye çalışan Haziran son çareyi iş teklifini kabul edip adadan gitmekte bulacaktır. Poyraz’ın onu durduracağını, gitmesine engel olacağını ümit etmektedir hep… Oysa Poyraz bir süredir aşkının mutlu ve özgür olması için acısını kalbine gömmeyi tercih etmiştir. Haziran’ın iyiliği için verdiği bu karar iki sevgilinin geri dönülmez bir yola girmesine sebep olacaktır.

Haziran, Tokyo’ya gitme kararı alıyor!

Star’ın sevilen dizisi ‘Ada Masalı’nın dün akşamki bölümü ekran başındakilere yoğun duygular yaşattı. Haziran ve Poyraz’ın dramatik ayrılma sahnesi; romantizm, tutku ve hüzün hislerini izleyenlere bir arada yaşatırken, yeni bölüm ön izleme sahnesi ise büyük merak uyandırdı.

Hikayesi ve büyülü ada atmosferiyle seyirciyi ekran başına kilitleyen ‘Ada Masalı’nın dün akşamki bölümü seyircisini ekran başına kilitledi. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesine ise Haziran’ın Tokyo’ya gitme kararı damga vuruyor. Haziran, Tokyo’daki bir iş teklifini kabul ettiğini söyleyerek gitmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Büyük bir aşk yaşarken ayrılmak durumunda kalan ikilinin arasında geçen buruk konuşma dikkatlerden kaçmazken Poyraz, Haziran'a gitmeden son bir kez beraber yemek yemeyi teklif ediyor.

Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.

‘Ada Masalı’, yeni bölümüyle salı günü saat 20.00’de Star’da!