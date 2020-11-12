Star TV canlı izle! Diziler Star TV yayın akışı - 12 Kasım 2020 Perşembe

Star TV yayın akışı - 12 Kasım 2020 Perşembe

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Kocan Kadar Konuş

Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın yer aldığı ‘Kocan Kadar Konuş’ filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Ebru Cündübeyoğlu, Eda Ece, Begüm Öner ve Nevra Serezli yer alıyor.

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Ebru Cündübeyoğlu, Eda Ece, Begüm Öner, Nevra Serezli

Tür: Romantik Komedi

Ülke: 2014 / Türkiye

Konusu; Efsun gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan çıkar.

Yayın Günü: 12 Kasım 2020 - Perşembe Yayın Saati:20.00

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