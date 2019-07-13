ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Birleşmiş Milletler'in denetimindeki bir bölgede 8 bin 372 Boşnak katledilmiştir. ABD ve Batı bu katliama göz yummuştur. O nedenle Birleşmiş Milletler'i kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Burhan, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolayısıyla yaşanan katliama ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Burhan, şunları kaydetti:
"Birleşmiş Milletler'in denetimindeki bir bölgede 8 bin 372 Boşnak katledilmiştir. ABD ve Batı bu katliama göz yummuştur. O nedenle Birleşmiş Milletler'i kınıyorum. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç 'Düşmanlarımızın yaptıkları kötülükler değil dostlarımızın suskunluğu bizi üzer' demiştir. O nedenle bizler Türk milleti olarak susmayacağız, Bosna halkının yanındayız."