ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Birleşmiş Milletler'in denetimindeki bir bölgede 8 bin 372 Boşnak katledilmiştir. ABD ve Batı bu katliama göz yummuştur. O nedenle Birleşmiş Milletler'i kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Burhan, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolayısıyla yaşanan katliama ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçmişteki soykırımların unutulmaması gerektiğini belirten Burhan, Türk milletinin Srebrenitsa şehitlerini her zaman hatırlayacağını belirtti.

Burhan, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler'in denetimindeki bir bölgede 8 bin 372 Boşnak katledilmiştir. ABD ve Batı bu katliama göz yummuştur. O nedenle Birleşmiş Milletler'i kınıyorum. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç 'Düşmanlarımızın yaptıkları kötülükler değil dostlarımızın suskunluğu bizi üzer' demiştir. O nedenle bizler Türk milleti olarak susmayacağız, Bosna halkının yanındayız."