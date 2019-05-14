"Sporcularımız Romanya'yı sallayacak"





ÇANKIRI (AA) - Yıldız Kız Boks Milli Takımı'nın 22 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamındaki son etap kampı Çankırı'da sürüyor.

Çankırı Milli Takımlar Kamp Merkezi Hamide Bıçkın Spor Salonu'ndaki kampa 13 sporcu katılıyor.

Yıldız Kız Boks Milli Takım Antrenörü Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın bütün hızıyla devam ettiğini belirterek, "Son bir haftamız. Morallerimiz, keyifimiz yerinde. İnşallah Romanya'yı sporcularımız sallayacak. O enerjiyi kendilerinde görüyoruz. Yeni bir takımız ve yeni başarılara imza atmak istiyoruz." dedi.

Milli sporcu Nilay Yaren Çam da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade ederek, "Antrenmanlar çok verimli geçiyor. İlk defa yurt dışına çıkacağım. Oradan şampiyon olarak döneceğim." diye konuştu.