Sözleşmeli memurların kadro ve düzenleme talebi

ÇANKIRI (AA) - Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Çankırı Şubesi üyeleri, tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasına imkan verecek ve herkes için eşitlik getirecek şekilde yeni bir yasa teklifi hazırlanmasını talep etti.

TOÇ BİR-SEN Çankırı Şubesi tarafından kadro talebiyle basın açıklaması yapılarak, TBMM'de grubu olan partilere mektup gönderildi.

PTT Çankırı Şubesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan TOÇ BİR-SEN Çankırı Şube Başkanı Mustafa Nebioğlu, TBMM'de kabul edilen yasa teklifindeki adaletsizliğin giderilmesini istediklerini söyledi.

Tüm illerde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını ve milletvekillerine mektup göndereceklerini aktaran Nebioğlu, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2’den 3+1'e düşürülmesine yönelik, içinde pek çok eksiklik ve eşitsizliğin bulunduğu yasa teklifi kabul edildi. Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik söz konusu iyileştirmede diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması, hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir. Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir. Bir an önce sözleşmeliliği sona erdirecek ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklıselim davranmaya davet ediyoruz."







