Soylu'dan sürücülere 'Yoğunluk azaldığında aşırı hız yapmayın' uyarısı

BALIKESİR/BURSA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasında, denetlemeleri yerinde inceledi.

Önce havadan helikopterle denetim yapan Soylu, ardından denetleme noktasında durdurulan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Soylu, denetlemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Susurluk'un araç trafiği açısından en yoğun hatlardan biri olduğunu hatırlattı.

En yoğun hatlardan Bolu Gerede'de dün sabaha karşı denetimlerde bulunduklarını dile getiren Soylu, "Normalde bu yoldan ortalama 30 bin araç geçerken şimdi günlük ortalama 45 bin araç geçmekte. Şu ana kadar bu yolda ölümlü bir trafik kazamız olmadı, kazalarımız oldu ama o da geçen bayramın yüzde 50'si kadar. O yüzden bu yolda ekiplerimiz her 7 kilometrede bir bu yoğunluğu yönetmeye ve özellikle kazasız bir şekilde özellikle vatandaşlarımızın gideceği istikamete ulaşmalarını sağlamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bayraminin ilk gününde meydana gelen kazalar

Soylu, ölümlü kaza oranlarındaki düşüşe dikkati çekti.

Bayram tatilinin ilk gününde dün 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Soylu, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Geçen yıl bayram tatilinin ilk gününe göre bu sene ölümlü kaza oranının yüzde 62 düştüğünü vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Son 10 yılın trafik kazalarında bayramlarda ortalama 20 kişi hayatını kaybetti. Şimdi bizim temel hedefimiz bu rakamı sıfıra indirebilmektir. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Özellikle çocuklarımıza çok büyük görev düşüyor. Onlar emniyetteki ve jandarmadaki ağabeylerinin, ablalarının en büyük yardımcıları. Geçen yıl bir kırmızı düdük kampanyası başlattık, bu yıl da devam ediyor. Hem kırmızı düdük veriyoruz çocuklarımıza hem de anneleri, babaları, arabayı kim sürüyorsa ona yönelik bir karne doldurmalarını, bunun sonunda da geçen sene olduğu gibi onlara bir hediye göndermeyi taahhüt ediyoruz. Biz çocuklarımızla bu sözleşmemizin tutacağına inanıyoruz."

Emniyet kemeri, cep telefonu ve takip mesafesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle bayram tatili dolayısıyla yola çıkanlara uyarılarda bulundu.

Emniyet kemerlerinin takılı olması gerektiğini hatırlatan Soylu, "Allah korusun, trafik kazalarında en önemli tedbir budur. Takip mesafesi bizim için önemlidir. Aynı zamanda, cep telefonuyla konuşmak trafikteki güvenliği önemli ölçüde riske etmektedir. Bu konudaki genel denetimi de çocuklarımıza verdik." diye konuştu.

Soylu, yaya trafiğine Anadolu'da daha öncelik verildiğini vurguladı.

Büyükşehirlerden kasaba ve ilçelere giden sürücülerin yaya trafiğine daha fazla dikkat etmesini isteyen Soylu, şunları dile getirdi:

"Seyahata çıkarken tatil planı arabanızla hareket ettiğiniz andan itibaren başlıyor. Onun için vatandaşlarımızdan seyahat planlarını çok dikkatli şekilde yapmalarını talep ediyoruz. İnanıyorum ki böyle olursa -ki en kritik kazalar gideceğiniz istikamete çok az bir zaman kala gerçekleşiyor- o da bayram yoğunluğu sebebiyle araçlar biraz daha normalin altında süratle seyrediyor. Trafiğin açık olduğu yerlerde bu açığı kapatmak için gaza basarak 'Bir an önce gideceğim yere varayım' mantığıyla trafikte kaybettiğimiz insanların sayısı çok. O açıdan yoğunluğun açığını gaza basarak geçirmemek belki de altın kural."

"Çalışmalar bayram süresince devam edecek"

Bakan Soylu, basın mensuplarına da teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben haberleri de takip ediyorum, valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, her biri trafiğin normal bir şekilde akışının sağlanması ve trafik kazalarının en aza indirilmesiyle ilgili çalışmalarını tüm bayram süresince sürdürecekler. 185 bin trafik, jandarma ve polis olmak üzere görevlimiz var. İnanıyorum ki araçlarımız, helikopterlerimiz, dronelarımızla hakikaten bir seferberlik içindeyiz. İnşallah sağ salim götürüp sağ salim getirmeyi Allah'ım nasip eder. Sizlerin de uyarıları, radyolarda, televizyonlarda ve gazetelerde ortaya konulan birtakım dikkat çekmeler, zannediyorum ki bu bayramda trafik kazalarını, yaralanmaları ve aynı zamanda ölümleri en alt düzeye çekecektir."

Durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, broşür ve doldurmaları için "Sürücü Seyahat Karnesi" veren Soylu'ya denetimlerinde Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile emniyet yetkilileri eşlik etti.

"Seyahat planları evden adım atıldığı andan itibaren başlatılmalı"

Bakan Soylu, Karacabey ilçesinde Bursa-İzmir kara yolu üzerindeki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) önündeki trafik noktasında da denetlemelerde bulundu, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Soylu, denetlemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle uzun bir tatil sürecine girildiğini belirtti.

Trafikteki yoğunlukların perşembe gününden itibaren artmaya başladığını anlatan Soylu, "Şu anda bir avantajımız oldu, özellikle (LGS) sınavın cumartesi günü olması yoğunlukları yaydı. Biz de öyle olmasını çok arzu ederiz ki dönüş yolunda da halkımıza ısrarımız önceden yola çıkmalarının sağlanmasıdır. Tatil, varış yerinde değil, gidecekleri memleketlerinde değil, evlerinin önünden arabalarına bindikleri an veya otobüse bindikleri an başlayacak. Eğer böyle yaparlarsa hiçbir gecikme duygusu yaşamazlar çünkü gecikme duygusu veya trafiğin yoğunluğundan, sıkışmasından kaybettikleri zamanı bir şekilde telafi etmeye çalışmak ve gaza basmak trafik kazalarının önünü açmaktadır. O yüzden bizim tavsiyemiz, özellikle seyahat planlarını, tatil planlarını evlerinden adım attıkları andan itibaren başlatmaları." ifadesini kullandı.

İzmir-İstanbul hattının, Bolu-Gerede, Eskişehir-Afyon hattı gibi aynı zamanda Karadeniz hattı gibi trafiğin en yoğun olduğu dağılma noktalarını içeren hatlar olduğuna değinen Soylu, "Onun için çok ciddi tedbirler aldık. 185 bin trafik görevlimiz emniyet müdürlüğü ve jandarma ekiplerimiz yollarda, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde 7 kilometrede bir ekiplerimiz görev almakta. Bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz ve bütün arkadaşlarımız, bayram boyunca her gün ortalama 9 bin 200 trafik ekibi görev yapacak." diye konuştu.

"Ölümlü kazaları sıfıra indirmek için çaba sarf ediyoruz"

Soylu, temel amaçlarının mümkün mertebe kazaları engellemek ve sıfır can kaybı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu konuda da yoğun bir gayretle uğraş içerisindeyiz. Gerek televizyonlarımız, görsel ve yazılı mecralarda çok önemli çalışmalarımız söz konusu. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz ve bu konuda tedbirlerimizi, dikkatlerimizi farkındalıkla beraber bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bu hatta da şu ana kadar ölümlü bir trafik kazası olmadı. Dünkü rakamlar geçen yıl bayramın ilk gününe oranla yüzde 62 azalmış durumda. Trafik kazalarında yedi ölümümüz var, Allah rahmet eylesin, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarımızda geçen yıla oranla çok az noktasındayız. Bayramdaki tatil günlerinin ilkinde, son on yılın ortalamasında trafik kazalarında 20, şu anda yedi ölümüz var. Bunu çok daha az noktaya çekmek için, sıfıra indirmek için çaba sarf ediyoruz."

Tüm emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür eden Soylu, "Herkes bayramından fedakarlık yaparak insanlarımızın bir yerden bir yere ulaşmasını temin edebilmek için ciddi bir çaba sarf ediyor. Onların da bu fedakarlıklarına, aynı zamanda bu gösterdikleri dikkate teşekkür ediyorum." dedi.

"Helikopter ve drone denetlemelerimiz devam ediyor"

Bakan Soylu, tedbirlerin devam edeceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldığımız tedbirler kadar sürücülerimizin bu kurallara uyması da önemli. Özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve yakın takip mesafesi, hız limiti ve gittikleri yerlerde özellikle yaya trafiğine önem vermeleri ehemmiyetli. Özellikle tatile çıkan, memleketlerine giden vatandaşlarımızın buna uyacağına eminim, biz tedbirimizi alacağız ama takdiri de Allah'a bırakacağız. Tedbir bu konuda bizim için vazgeçilmezdir ancak daha ziyade trafik ekiplerimiz yüz yüze görüşmeler yapıyorlar ve cezayla caydırıcılığın ötesinde hem süreçteki yorgunluğun atılması konusunda hem de sürücü vatandaşlarımızın dinlenmesi için çalışıyorlar. Ben bütün bu tedbirlerin özellikle kaza kara noktalarında aldığımız tedbirlerle, bin 520 otobüsümüzü denetleyeceğiz. yolcularımız emniyet kemerlerini takıyorlar mı, şoförlerimiz kurallara uyuyorlar mı, yeterli sayıda şoförünüz var mı, aynı zamanda geliş mesafelerini elbette ki bayram içinde denetleyeceğiz.

Helikopter ve drone denetlemelerimiz devam ediyor. Bu bayramı azalan kaza oranıyla, üzüntülerimizin, kayıplarımızın çok fazla olmamasını temin ederek tamamlamayı düşünüyoruz. Dönerken özellikle bir tavsiyemiz daha var, vatandaşlarımızın erken dönmeleri. Trafiğin en kalabalık olduğu dönemlerde vatandaşlarımızın dönmemelerini, dönüş yolu ne kadar zaman dilimine yayılırsa kaza riskinin o kadar azalacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Herkese hayırlı bayramlar, hayırlı yolculuklar."

Bakan Soylu'ya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve emniyet yetkilileri de eşlik etti.

Muhabir: Mustafa Yılmaz



