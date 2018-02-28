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Sosyal medyadan terör propagandası soruşturması

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş'ın da bulunduğu 11 kişi serbest bırakıldı

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:16
Sosyal medyadan terör propagandası soruşturması
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ANKARA (AA) - Başkentte sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren sanıklardan 6'sı savcılıkça serbest bırakıldı.

Adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen, aralarında Halkevleri Eş Genel Başkanı Aktaş'ın da bulunduğu 5 kişi, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Şubat'ta sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 18 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, bu kişilerden Aktaş'ın da aralarında olduğu 11'i yakalanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıHalkevleri Eş Genel Başkanı AktaşSosyal Medya
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