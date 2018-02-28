Sosyal medyadan terör propagandası soruşturması

ANKARA (AA) - Başkentte sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren sanıklardan 6'sı savcılıkça serbest bırakıldı.

Adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen, aralarında Halkevleri Eş Genel Başkanı Aktaş'ın da bulunduğu 5 kişi, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Şubat'ta sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 18 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, bu kişilerden Aktaş'ın da aralarında olduğu 11'i yakalanmıştı.