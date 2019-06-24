Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı. Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen A.B, polis...
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.