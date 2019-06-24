Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı. Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen A.B, polis...

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen A.B, polis tarafından adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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