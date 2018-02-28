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Sorgunlu minikler jandarmayı ziyaret etti

YOZGAT (AA) - Sorgun Anaokulu öğrencileri, Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Sorgun Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Sorgunlu minik öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere şükran duygularını ifade etmek...

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:40
Sorgunlu minikler jandarmayı ziyaret etti
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YOZGAT (AA) - Sorgun Anaokulu öğrencileri, Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Sorgun Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Sorgunlu minik öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere şükran duygularını ifade etmek için okulda yaptıkları etkinlikle resimler ve el işleri yaptı.

Öğrenciler yaptıkları bu resim ve el işlerini, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, okul müdürleri Fevzi Güçlü, öğretmenleri Neriman Erbay ile Sorgun Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, Karakol Komutanı Binbaşı Mehmet Demir ve karakolda görevli personele hediye etti.

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