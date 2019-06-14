Sorgun'da yeni hükümet binası için anket çalışması

YOZGAT (AA) - Sorgun Kaymakamlığı, ilçeye yapılması planlanan yeni hükümet konağı ile ilgili anket çalışması başlatıyor.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, yaptığı basın toplantısında, yapılması planlanan yeni hükümet konağı ve pazartesi günü başlatılacak olan anket çalışması ile ilgili bilgi verdi.



Altınpınar, son zamanlarda Sorgun kamuoyunda yeni yapılacak hükümet konağı ile ilgili bir sürü bilgi dolaştığını, bunun da bilgi kirliliğine neden olduğunu söyledi.

Altınpınar, şunları kaydetti:

"Şu an gündemimizde sadece yeni hükümet konağının yapılması var. Çünkü, yeni ekonomik önlemler çerçevesinde bir çok projenin iptali yapılmış olsa da Türkiye'de yapılacak 13 hükümet konağından birinin Sorgun'a yapılacak olması bizler için büyük bir fırsattır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği 4 alternatif üzerinde duruyoruz. Bunlardan biri Yeşilyurt İlkokulu eski binasının olduğu bölge, birisi eski hastanenin yeri, diğeri yıkılan Toprak Mahsulleri Ofisi arazisi, diğeri de eski buğday pazarının yeri. Bu 4 alternatif yer üzerinde kaymakamlığımız sitesinde 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren cuma gece yarısına kadar sürecek bir anket çalışması başlatacağız. Vatandaşlarımızın tercihlerini alacağız, ona göre de kendimize bir yön haritası çizeceğiz."

