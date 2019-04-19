Sorgun'da köylere hizmet götürme birliği toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. olağan meclis toplantısı yapıldı.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda 2018 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Kaymakam Altınpınar, İl Özel İdaresi imkanları ile yol, içme suyu, tarımsal sulama gibi köyleri ilgilendiren pek çok konuda büyük hizmetler yaptıklarını ifade ederek, yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Köylere hizmet götürme birliği meclis olağan toplantısı sonucunda yapılan seçimde İl Genel Meclis Üyesi Muaz Ağan ve Mustafa Şanlı ile köy muhtarlarından Halis Ünal ve Seyfi Şahin, encümen üyeliklerine seçildi.

