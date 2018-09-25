Sorgun'da bin kişiye aşure dağıtıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun’da Ecdada Vefa ile Engelliler Umut derneklerince muharrem ayı nedeniyle bin kişiye aşure dağıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan aşure ikramına halk yoğun ilgi gösterdi.

Sorgun Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor günlerde muharrem ayının fırsat olarak bilinmesi gerektiğini söyledi.

Yüksel, "Muharrem ayı matem ayı olmakla beraber, geleceğe yönelik kardeşlik ve barış tohumlarının atılması gereken bir aydır. Bu ay toplumsal barış ve kardeşlik duygularının gelişmesi için de önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin muharrem ayını kutluyorum." dedi.