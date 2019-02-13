Sorgun'da başarılı polisler ödüllendirildi

YOZGAT (AA) - Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, görevlerinde başarılı olan 10 polis memuruna başarı belgesi verdi.

Kaymakamlık Makamında düzenlenen belge töreni sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Altınpınar, polislerin uyuşturucuyla verdikleri etkin mücadeleyi takdirle karşıladıklarını söyledi.

Gençliğin en büyük düşmanı madde bağımlılığı ile toplum olarak mücadelenin şart olduğunu, asıl mücadelenin ise uyuşturucu baronlarıyla yapılması gerektiğini anlatan Altınpınar, "İlçemiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarda etkin mücadele eden, başta emniyet müdürü, amirleri ve polis memuru arkadaşımızı bu çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi.

Altınpınar, başarılı 10 polis memuruna başarı belgelerini verdi.

