Sorgun'da asfalt çalışması

YOZGAT (AA) – Sorgun Belediyesi, ilçede asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, havaların daha fazla soğuyup don olayı yaşanmadan, bozuk yolları yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldiğinde Sorgun’un önemli sorunlarından birisinin asfalt konusunda yaşandığını belirten Gürbüz, "Sürekli kalitemizi artırarak yaptığımız asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Alt yapısı biten bütün yollarımızda asfalt çalışması yapıyoruz. Sorgun’umuza yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip anında düzeltme yoluna gidiyoruz. Sorgun’u cazibe merkezi haline getirecek projelerimizin yanı sıra alt ve üst yapı çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz." dedi.