Sorgun'da 77 kilometre köy yolu yapıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, bu yıl 77 kilometre köy yolu yaptıklarını söyledi.

Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy yollarını genişletip altyapılarıyla tamamladıklarını söyledi.

Köy ve kent arasındaki farkı en aza indirip, köyleri yaşanabilir hale getirmek ve göçü önlemek amacını taşıdıklarını belirten Kayhan, "7 köy yolumuzu yenileyip 17 kilometre birinci kat asfaltını yaptık. Bunun dışında yaklaşık 20 köyün kullandığı 60 kilometre yolun ikinci kat asfaltı tamamlandı." dedi.