Sorgun TSO’dan 900 öğrenciye ayakkabı yardımı

YOZGAT (AA) - Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) dar gelirli 900 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı.

Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilçede ayakkabı yardımı yapılacak dar gelirli 900 öğrencinin, okul yönetimleri tarafından tespit edildiğini söyledi.

Arslan, şöyle konuştu:

"Sosyal sorumluluk bilinciyle yapılan yardımda, ilçemizde eğitim-öğrenim gören dar gelirli çocuklarımızın ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermeye çalışıyoruz. Ancak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sadece eğitim öğretim yılı başlangıcında değil, tüm zamanlarda hatırlanması ve sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 900 öğrencimize, 40 bin lira tutarında ayakkabı yardımı yaptık. Bu yardımlarımız önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek."