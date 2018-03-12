Sorgun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitime başladı

YOZGAT (AA) - Sorgun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatı tamamlanarak eğitim öğretime açıldı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin oldukça modern bir bina olduğunu, yanındaki yurdu ile birlikte daha kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti vereceğini belirtti.

Öğrencilerin yeni binasına taşınmasının ardından eski binaya Milli Egemenlik Ortaokulu'nun yerleştirildiği bilgisini veren Ekinci , "Yeni okulumuzda 410 öğrencimiz eğitim öğretim görecektir. Okulumuz 24 derslikli olup, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri birlikte öğrenim görecektir. Yeni okulumuzun hizmete girmesiyle çok daha rahat bir ortamda eğitim öğretim çalışmalarını sürdürme olanağına kavuştuk. Bu güzel okul ve yurdumuzun inşası ve öğrencilerimize sunulmasında emeği olan herkese teşekkür ederiz." dedi.

